Sefirin Kızı zirveyi bırakmıyor

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrolünde yer aldığı Sefirin Kızı, aldığı yüksek reyting rakamları dün akşam en çok izlenen dizi oldu.



Dizi, tüm kişiler izleyici kitlesinde 11,61 izlenme oranı, 24,27 izlenme payı ile, 20+ABC1’de 11,30 izlenme oranı, 23,81 izlenme payı ve AB izleyici kitlesinde 10,66 izlenme oranı ve 24,23 izlenme payı alarak sıralama listesinin zirvesinde yer aldı.



Altıncı bölümüyle ekrana gelen Sefirin Kızı, #sevdamiçin hashtag’i ile sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan dizisi oldu.

SEFİRİN KIZI'NDA EKLEMEDİR KOCA KONAK RÜZGARI



DÜN AKŞAM YAŞANANLAR



Sancar “Ortaklık devam, sadıçlık tamam” der ama kader gülüp geçer Sancar’ın bu ayrılık kararına. Kadere bakılırsa, iki sadıç bir koğuşta yan yana yıllar geçireceklerdir.



Sefirin oyunu yüzünden ayrılamayan sadıçların ise hapse girmeden önce yapacakları son bir ortaklık vardır; Nare’ye saldıranları bulmak. Ona bunu yapanların cezasını kesene kadar gözleri ne ailelerini görür, ne de hapiste geçirecekleri yılları.



Sancar ve Gediz’in tüm mal varlıklarına el konulunca, Efeoğlu ailesi konağı kaybeder. Halisefe, beslemeyken hep baş eğdiği konaktan, yine başı eğik çıkar. Üstelik Nare ile aynı çatı altında yaşamak ve o kızın yaralı yüzüne bakmak zorunda kalır. Bizzat neden olduğu yaraların olduğu yüze.



Nare ise bir yandan yaşadığı saldırının travmasıyla savaşırken bir yandan kendini Sadıçların yokluğunda onlara yardım etmeye adar. Çünkü o sevdiklerinin suçsuzluğuna tüm kalbiyle inanmaktadır.



SEFİRİN KIZI 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

