Star TV'nin yeni sezondaki iddialı projelerinden Sefirin Kızı dizisinin başrol oyuncuları okuma provasında bir araya geldi. Dizinin yönetmenliğini üstlenen Emre Kabakuşak ile senaryo çalışan ikilinin sıcak ve enerjik tavırları objektiflere de yansıdı.
Sefirin Kızı Nare’yi Neslihan Atagül Doğulu, Engin Akyürek’in ise yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu’nu canlandırdığı dizinin senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.
EGE'DE YAŞANAN AŞK HİKAYESİ
Ege’de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı Sefirin Kızı' nın çekimleri bu hafta Muğla’da başlayacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü anlatımı ile Sefirin Kızı kalbinizi saracak.