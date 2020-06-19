Sefirin Kızı'ndan muhteşem sezon finali (17. bölüm fragmanı)

Heyecan ve gerilimin iyice yükseldiği “Sefirin Kızı” nefesleri kesecek bir bölüm ile sezon arası verecek. Melek ve Kavruk’u kim bulacak? Sancar, Menekşe’nin hamileliği ile ilgili gerçeği öğrenecek mi? Kahraman’la iş birliği yapan Akın, istediğini elde edebilecek mi? Nare ve kızı için kendini feda etmeye hazır olan Sancar, sevdiklerini kurtarabilecek mi?



İşte tüm bu sorular ve çok daha fazlası 22 Haziran Pazartesi akşamı yanıt bulacak. “Sefirin Kızı” muhteşem sezon finali için geri sayım başladı.



HERKES BU TANITIMI İZLEDİ



Sefirin Kızı’nın final bölümü tanıtımı, yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem oldu. Tanıtım, YouTube trend listesine 1 numaradan giriş yaparak, en çok izlenenlerde ilk sıraya yükseldi.

SEFİRİN KIZI 17. BÖLÜM SEZON FİNALİ FRAGMANI

