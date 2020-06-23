Sefirin Kızı'nın sezon finali zirvede

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrolünde yer aldığı Sefirin Kızı, dün akşam yayınlanan sezon finali ile tüm kategorilerinde en çok izlenen ‘dizi’ oldu.

23.06.2020 - 10:17

Sefirin Kızı'nın sezon finali zirvede

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Sefirin Kızı, dün akşam yayınlanan 17’nci bölüm sezon finali ile; TOTAL’de 5,49 izlenme oranı, 14,75 izlenme payı, AB’de 4,92 izlenme oranı, 14,14 izlenme payı ve 20+ABC1’de ise 5,17 izlenme oranı ve 13,79 izlenme payı ile 100 program arasında en çok izlenen ‘dizi’ oldu.

Aynı zamanda sosyal medyada da en çok konuşulan konu olan ‘Sefirin Kızı’, dizi takipçileri tarafından binlerce yorum aldı. ‘#NeYalanNeDestan’ etiketiyle binlerce yorum alan dizi, Türkiye gündeminde zirveye oturdu.

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