Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde gerçekleşti. Geceye Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit yakınları ve protokol üyeleri katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, aynı çatı altında, aynı gönül bağı ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 15 Temmuz gecesinde gösterilen iradenin ülkenin kaderini yeniden yazdığını söyledi.

Tarıkdaroğlu, "15 Temmuz gecesi aziz milletimizin demokrasisine, bağımsızlığına ve geleceğine nasıl sahip çıktığını tüm dünyaya göstermiş olduğu bir gecedir. O gece kadın erkek, genç yaşlı demeden meydanlara koşan milletimiz tankların, topların, mermilerin karşısında imanıyla, cesaretiyle ve vatan aşkıyla dimdik durmuştur. O gece ortaya konulan o eşsiz duruş yalnızca bir darbe girişiminin bertaraf edilmesi değil, aynı zamanda bu topraklarda esaretin asla kabul edilmeyeceğinin, milli iradenin üstünde hiçbir gücün bulunmayacağının en gür sesidir. Sizler her daim başımızın tacı, gözümüzün nurusunuz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, 253 şehidi rahmetle, minnetle andıklarını belirterek, bu milletin 1071 Malazgirt Savaşı'nda nasıl düşmana karşı çıktıysa, 15 Temmuz'da da ayrı iradeyle tanklara, uçaklara karşı çıktığını söyledi.