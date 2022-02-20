Sekiz yıldır komada olan Kenan Işık'ın durumunu arkadaşı açıkladı

2014 yılında spor sonrasında saunaya giren oyuncu ve sunucu Kenan Işık, fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti. Işık geçirdiği kaza sonrası sekiz yıldır komada.



Uzun bir süredir kendisinden haber alınamayan Işık'ın son durumunu yakın arkadaşı katıldığı bir programda açıkladı.

"KENAN IŞIK BIRAKTIĞIMIZ GİBİ"

Işık'ın sağlık durumuna ilişkin A Spor'da konuşan Ozan Zeybek, sanatçının son durumuna dair şunları söyledi:



"Nisanda sekiz yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor."

