Seksenler uzunca bir süre ekranda kalmış ve 2017 senesinde izleyicilerine veda etmişti. Seksenler final yapsa da dizinin sıkı takipçileri bu projeyi yeniden ekranlarda görmek istediklerini dile getiriyordu.



Çocuklar Duymasın'ın 2023 senesinde tekrar ekranlara gelebileceğinin Birol Güven tarafından duyurulmasının ardından, Seksenler'in ekranlara dönüp dönmeyeceği merakla bekleniyordu.



Dizinin senaristlerinden Birol Güven'in, Seksenler ile ilgili olarak Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Bana en çok sorulan soru; 'Seksenler devam edecek mi?' Evet devam edecek inşallah. Ama yeni hikayelerle ve muhteşem oyuncu kadromuzun yanına yeni oyucu arkadaşlarımızın ilavesiyle. Çok yakında...."

Bana en çok sorulan soru; " Seksenler devam edecek mi ?



Evet devam edecek inşallah.



Ama yeni hikayelerle ve muhteşem oyuncu kadromuzun yanına yeni oyucu arkadaşlarımızın ilavesiyle. Çok yakında.... — Birol Güven (@birolguven) 19 Nisan 2019