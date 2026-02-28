Selami Şahin klasikleri yeniden hayat buluyor. "Şarkılarımı okumayan kalmadı"
Türk müziğinin efsane isimlerinden Selami Şahin, her sahneye çıktığında ilk günkü heyecanı yaşadığını söylüyor.
Birçok unutulmaz esere imza atan Selami Şahin'in klasikleri, popüler müziğin önemli sesleriyle yeniden hayat buluyor. Şahin, saygı albümünün üçüncüsüyle ilgili konuştu.
"Alışmak Sevmekten Zor", "Ben Sevdalı Sen Belalı", "Eskimeyen Dost", "Gitme Sana Muhtacım" ve "Özledim" gibi eserleriyle tanınan Selami Şahin'in birçok şarkısı, yeni kuşağın ses getiren isimleriyle yeniden hayat buluyor.
Selami Şahin’e saygı niteliğinde hazırlanan “Selami Şahin Şarkıları" adlı albüm serilerinde, Sıla'dan Kenan Doğulu'ya Nükhet Duru'dan Teoman'a birçok isim usta sanatçının eserlerini yeniden seslendirdi.
“BENİ ÇOK MUTLU ETTİLER”
77 yaşındaki Selami Şahin de bu projeyle alakalı “Şarkılarımı, bestelerimi okumayan kalmadı” dedi ve ekledi:
“Saygı albümlerinde hem ünlü sanatçılara hem de gençlerimize yer veriyoruz. Onlar da bizim geleceğimiz. Onlar da güzel yere gelsin inşallah diyoruz.”
Albümlerdeki her bir yorumun ayrı güzelliği olduğunu söyleyen Şahin, “Hepsi bana katıldıkları için beni çok mutlu ettiler. Hiç ‘hayır’ diyen olmadı, hepsi ‘evet’ dedi. Allah razı olsun onlardan” ifadelerini kullandı.
Didem Şahin ile uzun yıllardır mutlu bir evliliği olan Selami Şahin'in üç çocuğu bulunuyor.
“BENİM İÇİN BÜYÜK GURUR”
Şimdilerde iki albümü geride bırakan projenin üçüncü bölümünde yer alan şarkılar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Mabel Matiz, Hakan Altun ve Yıldız Tilbe'nin ardından dinleyicilerle buluşan son şarkı, Nükhet Duru yorumuyla "Canım Sevgilim" oldu.
““Selami Şahin Şarkıları 3” adlı yeni çalışmayla ilgili de konuşan usta isim, “Nükhet benim canım kardeşimdir. Çok eski dostumdur. Eski bir bestem okudu, tam sesine göre uygun ve çok güzel bir şekilde yaptı. Benim için çok büyük bir gurur oldu. Ona buradan sonsuz sevgilerimi sunuyorum” dedi.
Geçtiğimiz yıl da 1980'lerde Onno Tunç'la birlikte Eurovision için hazırladıkları "Bu Şehirde" şarkısını paylaşarak dinleyicilerine bir sürpriz yapan Selami Şahin, bununla ilgili de “Bazılarını unutuyorum depoda notaların olduğu yerde. Yıllar geçiyor sonra böyle gözüme çarpıyor. 'Ben bunu nasıl unutmuşum?' dedim. Onno Tunç'la çalıştık beraber. Çok değerli bir müzisyendir" ifadelerini kullandı.