Selami Şahin klasikleri yeniden hayat buluyor. "Şarkılarımı okumayan kalmadı"

"Alışmak Sevmekten Zor", "Ben Sevdalı Sen Belalı", "Eskimeyen Dost", "Gitme Sana Muhtacım" ve "Özledim" gibi eserleriyle tanınan Selami Şahin'in birçok şarkısı, yeni kuşağın ses getiren isimleriyle yeniden hayat buluyor.

Selami Şahin’e saygı niteliğinde hazırlanan “Selami Şahin Şarkıları" adlı albüm serilerinde, Sıla'dan Kenan Doğulu'ya Nükhet Duru'dan Teoman'a birçok isim usta sanatçının eserlerini yeniden seslendirdi.

“BENİ ÇOK MUTLU ETTİLER”



77 yaşındaki Selami Şahin de bu projeyle alakalı “Şarkılarımı, bestelerimi okumayan kalmadı” dedi ve ekledi:

“Saygı albümlerinde hem ünlü sanatçılara hem de gençlerimize yer veriyoruz. Onlar da bizim geleceğimiz. Onlar da güzel yere gelsin inşallah diyoruz.”

Albümlerdeki her bir yorumun ayrı güzelliği olduğunu söyleyen Şahin, “Hepsi bana katıldıkları için beni çok mutlu ettiler. Hiç ‘hayır’ diyen olmadı, hepsi ‘evet’ dedi. Allah razı olsun onlardan” ifadelerini kullandı.