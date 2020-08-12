Selçuklulardan günümüze kadar gelen Tutmaç çorbası tarifi (Tutmaç çorbası nasıl yapılır?)

Selçuklulardan miras kaldığı söylenen tutmaç çorbası günümüzde de sevilerek tüketiliyor. Çorba tüketmeyi sevenler için farklı bir seçenek olan tutmaç çorbası Masterchef yarışmasında da gündeme geldi. İşte tutmaç çorbası tarifi...

ntv.com.tr 12.08.2020 - 12:03

Selçuklulardan günümüze kadar gelen Tutmaç çorbası tarifi (Tutmaç çorbası nasıl yapılır?)

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Erişte çorbası olarak da bilinen tutmaç çorbası Türk mutfağına özgü bir çorbadır.

Özellikle Doğu Anadolu mutfağında yaygın olarak tüketilir.

Aynı zamanda tutmaç çorbasının Selçuklulardan günümüze kadar geldiği söylenir.

TUTMAÇ ÇORBASI TARİFİ

Gerekli olan malzemeler

- 1 çay bardağı haşlanmış nohut (benim buzlukta vardı onu kullandım)
- 1 çay bardağı erişte
- 1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek (haşlayıp suyunu süzün)
- 1 adet soğan
- 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı nane
- Tuz

Terbiyesi için

- 1 yemek kaşığı un
- 1 yumurta sarısı
- 1,5 su bardağı yoğurt

Yapılışı

- Tencereye 5-6 su bardağı su koyularak kaynatılır. Kaynayan suyun içerisine tuz, haşlanmış nohut, haşlanmış yeşil mercimek ve erişteler eklenir.

- Erişteler pişene kadar çorba kaynatılır.

- Çorba içerisinde bir kez daha kaynayacağı için yeşil mercimekler haşlanırken iyice eritilmemelidir. 

- Ayrı bir yerde terbiye malzemeleri çırpılır.

- Çorbanın suyundan yavaşça eklenerek terbiye ılıklaştırılır.

- Erişteler pişince çorbanın içine karıştırılarak eklenir. 2-3 dk karıştırmaya devam edilir. Kaynayınca altı kısılır.

- Ayrı bir tavada yemeklik doğranmış soğan sıvı yağ kavrulur. Soğanlar iyice karamelize olduktan sonra ardından nane eklenir. Ve bu karışım kaynamakta olan çorbaya eklenir.

- 8-10 dk daha kaynadıktan sonra çorbanın altı kapatılır.

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