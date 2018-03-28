Selda Alkor: Benimki anne sitemi gibi

Özcan Deniz'le daha önce ‘Asmalı Konak’ dizisinde beraber rol alan Selda Alkor, “Herkes kendi yolunda. Kimsenin kimseyi arayacak hali yok" dedi.

"KÜSLÜK BANA YAKIŞMAZ"



75 yaşındaki Alkor şöyle devam etti: Zaten kimseden bir şey beklemiyorum. Görüdüğünde selam verirse, ‘Anacağım nasılsın?’ derse tabii mutlu olurum. Küslük bana yakışmaz. Hani insana kendi annesi sitem eder ya benimki de öyle bir şeydi. Madem bir iş yapıyorsun, güzel günleri birlikte yaşadık, ‘Gelir misin Selda Abla?’ deseydi diyorum”



İnce eleyip sık dokuduğu için dizi tekliflerini değerlendiremediğini ifade eden Alkor, “Teklif geldi, kısmet olmadı. Hep aynı roller geliyor, ya ‘Hanım Ağa’ ya da ‘Asmalı Konak’taki anne rolü gibi işler” açıklamasını yaptı.

SELDA ALKOR NTV'YE KONUŞTU - İZLE