Selda Bağcan teknisyenin kumpasını anlattı

Usta sanatçı Selda Bağcan, Unkapanı’ndaki şirketinin soyulmasıyla ilgili mahkede verdiği ifadede “Teknisyen biz yokken kapıyı güvenlik görevlisine açtırmış. Sonra da ortağımın çantasından aldığı anahtarla kasayı açıp 8 bin 200 Euro’yu almış. Onun yaptığı anlaşılmasın diye bizimle beraber kasaya dokundu” dedi.

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Selda Bağcan'ın sahibi olduğu, Unkapanı'nda bulunan Majör Müzik, geçen yıl Ekim ayında soyuldu. Soygunun olduğu gün ofisteki Bağcan'a ait kasada 8 bin 200 Euro'su vardı. Bilgisayarların bozulması üzerine ofise gelen bir teknisyen işini hallettikten sonra ayrıldı.

7 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddiaya göre ünlü şarkıcı, genç ofisten ayrıldıktan sonra kasanın açılıp içindeki paraların olmadığını gördü. Polise başvuran sanatçının şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, incelenen kasada teknisyen Emre Y.'nin parmak izi çıktı. Teknisyen, Bağcan'a yardım etmek için kasayı, ünlü sanatçının isteği üzerine defalarca kullandığını, bu nedenle parmak izinin bulunduğunu söyleyip suçlamaları reddetti. Emre Y. hakkında 'Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' suçunu işlediği gerekçesiyle 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

GÜVENLİK DİNLENECEK

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Bağcan, "Biz iş yerinde yokken Emre Y. güvenliğe kapıyı açtırmış. Ortağım Ferhan Üçoklar'ın çantasından aldığı anahtarla 8 bin 200 Euro'u almış" dedi.

Bağcan, yaptığı hırsızlığın anlaşılmaması için teknisyenin, kasaya kendileriyle birlikte bilinçli dokunduğunu söyledi. Mahkeme, güvenlik görevlisinin dinlenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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