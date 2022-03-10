Selen Görgüzel kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel’in boşanacakları iddiası magazin gündeminde yer alıyor.

Ayrılık iddialarının ardından Selen Görgüzel’in hayatı ve kariyeri hakkındaki araştırmalar hız kazandı.

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979’da İstanbul’da dünyaya geldi. Lise yıllarında Okan Bayülgen’in “Televizyon Çocuğu” programında kamera arkasında part time çalışan Selen Görgüzel, eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamladı.

18 yaşındayken erken bir evlilik yapan Selen Görgüzel, 2003 yılında ilk eşinden ayrıldı. Selen Görgüzel'in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı var.

Selen Görgüzel 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ‘’Zirvedeki Sesler’’ isimli programı sunarak ekran hayatına başladı.



Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Dumrul, Oğlum İçin, Tılsım Odası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerin kadrosunda yer aldı.

Eşi Hamdi Alkan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu O Hayat Benim dizisindeki Cevriye karakteriyle büyük bir kitle tarafından tanındı. Görgüzel, 2017 yılının yaz sezonunda ise ekranların sevilen dizisi Türk Malı ile izleyicisi karşısına çıktı.

