Selena Gomez, Cara Delevingne ile yaptırdıkları dövmeye açıklık getirdi

Uzun zamandır arkadaş olan Selana Gomez ve Cara Delevingne, aralarındaki bağı aynı suluboya dövmeyi (water brush) yaptırarak güçlendirdi. Yıldız isimlerin tercihi; pembenin çeşitli tonlarında taç yaprakları, kömür rengi yapraklar ve damlayan bir sap içeren gül dövmesi oldu.

Gomez'in dövmesi ensesinin altında, Delevingne'ninki ise göğüs kafesinin yanından kalçasına doğru iniyor.

"16 YAŞINDAN BERİ ARKADAŞIZ"



Aynı projede yer alan ve arkadaş olan ikilinin aynı dövmeyi yaptırmalarının ardından birbirlerini öperken görüntülenmeleri aşk dedikodularını ortaya çıkardı. Bunun üzerine Gomez, katıldığı programda Cara Delevingne ile 16 yaşından beri arkadaş olduğunu ve kendisine gül goncası dediğini belirtti. Dövmenin de bu lakaptan doğduğunu ekledi.



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