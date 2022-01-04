Selena Gomez ve Cara Delevingne aynı dövmeden yaptırdı

Şarkıcı Selena Gomez ile manken Cara Delevingne aynı dövmeyi yaptırdı. Uzun süredir yakın arkadaş olan yıldız isimlerin tercihi; pembenin çeşitli tonlarında taç yaprakları, kömür rengi yapraklar ve damlayan bir sap içeren gül dövmesi oldu. Gomez'in dövmesi ensesinin altında, Delevingne'ninki ise göğüs kafesinin yanından kalçasına doğru iniyor.



New York'taki Bang Bang dövme stüdyosunun sahibi dövme sanatçısı Keith Scott McCurdy, tamamlanan sanat eserini Instagram'da paylaştı.

"HER ZAMAN HARİKA OLDUĞUN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

McCurdy, Gomez'in sırtındaki çalışmanın yakın çekim fotoğrafının altına Selena Gomez üzerine suluboya. Her zaman harika olduğun için teşekkür ederim" yazdı.



Dövme sanatçısı, Delevingne'in üstsüz poz verdiği ve vücudunun yanında yer alan gülü gösterdiği bir video da paylaştı.

Dilberay filminden fragman