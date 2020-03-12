Selena Gomez: Yalnız kalmaktan korkuyorum

Rare (Nadir) albümüyle müzik dünyasında fırtına gibi esen Selena Gomez, aynı isimli şarkısının sözlerine açıklık getirdi. 27 yaşındaki şarkıcı, yalnızlık ve özgüven sorununun eserin sözlerine yansıdığını itiraf etti.

12.03.2020 - 11:29

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Selena Gomez kendine saygı ve özgüven konularında yaşadığı sorunların, Rare (Nadir) parçasının sözlerine yansıdığını itiraf etti.

"HERKES İÇİN BİRİ VAR"


Bazı günler uyandığında sinirli olduğu ve sonsuza kadar yalnız kalacakmış gibi hissettiğini söyleyen şarkıcı "Bu durumun uzun sürmesine izin vermiyorum. 15 dakika geçtikten sonra hayatta herkes için birinin var olduğunu kabul ediyorum" dedi.

"BAŞARABİLECEĞİME İNANIYORUM"

Hala bir bebek olduğunu söyleyen Gomez, "Çözmem gereken çok şey var ama bunu başarabileceğimi biliyorum, ve inanıyorum" diye konuştu.

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