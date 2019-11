Selena Gomez'den kilo eleştirilerine cevap

Lupus hastalığı nedeniyle ara verdiği müzik kariyerine 2019 yılında çıkardığı ilk solo single projesi olan Lose You To Love Me (Beni Sevmen için Seni Kaybetmem Gerekti) ile geri dönen müzik listelerini altüst eden Selena Gomez bir süredir gündeme geldiği kilo problemine açıklık getirdi.

"SİBER ZORBALIK GÖZÜMÜ AÇTI"

Lupus probleminden sonra beden algısı ile sıkıntı yaşadığını söyleyen Gomez, sosyal medyada kilo aldığını söyleyen takipçilerine Raquelle Stevens aracılığıyla cevap verdi. Sosyal medya ve siber zorbalığın gözlerini açtığını söyleyen 27 yaşındaki şarkıcı “Benim lupusum var, böbrek ve yüksek kan basıncı ile mücadele ediyorum. Yani birçok sağlık sorunum var ve bununla beraber vücudumdaki değişimi fark ettim" dedi.

Gomez, ACLU (American Civil Liberties Union-Amerikan Sivil Özgürlükleri Birliği) organizasyonunda Prada marka elbisesiyle dikkat çekti

Gomez "Kilo almamın sebebi sadece lupus değil, bu bir çok şeyin birleşimi. Bazı ilaçları hayatım boyunca kullanmam gerekiyor ve bir ay bile kullanmasam etkiliyor” diye konuştu.

SOSYAL MEDYA ELEŞTİRİSİ



"Kilo aldığımın farkına varmam, insanların bu konuda beni eleştirmesi üzerine oldu. Doğru olan bu. Bedenim hayatımda olanlara göre değişiyor" diyen Gomez, sosyal medyadaki eleştirilerin kendisini etkilediğini de itiraf etti. Instagram'ın en çok takipçisi olan ünlüsü ünvanını 3 yıl boyunca elinde bulundura Selena Gomez, artık sosyal medya eleştirilerine fazla kafa yormamaya çalıştığını söyledi.