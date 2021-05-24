Selena Gomez'in Rare Beauty'si dünyaya açılıyor

Selena Gomez, kendi kurduğu Rare Beauty markasının ürünlerini küresel satışa çıkarıyor.

24.05.2021 - 16:45

Selena Gomez'in Rare Beauty'si dünyaya açılıyor

İlişkili Haber

Böbrek naklinin espri konusu yapılması Selena Gomez hayranlarını kızdırdı

Böbrek naklinin espri konusu yapılması Selena Gomez hayranlarını kızdırdı

Oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez'in Rare Beauty markası ürünlerinin yakında uluslararası satışa sunulacağını duyurdu.

Geçen yıl ABD, Kanada ve Meksika'da piyasaya sürülen kozmetik koleksiyonu yalnızca online olarak satın alınabiliyordu.

Marka yaptığı açıklaada ürünlerin yakında Sephora'da Avrupa, Asya, Orta Doğu, Yeni Zelanda ve Avustralya'da satışa sunulacağını söyledi.

Önümüzdeki on yılda Rare Impact Fund aracılığıyla 100 milyon dolar toplamayı hedefleyen marka tüm satışların yüzde birini ruh sağlığı kaynaklarına erişimi artırmayı amaçlayan fona bağışlayacak.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...