Selena Gomez'in yeni dövmesi: Rare

Hayatındaki önemli olayların ve anların dövmelerini yaptırmasıyla bilinen Selena Gomez, bu seferki tercihini boynundan yana kullandı. Geçen hafta böbrek nakli tarihinin dövmesiyle gündeme gelen 27 yaşındaki şarkıcı bu sefer albümümün ismini yazdırdı.

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Cuma gana vizyona giren Dolittle filminde Betsy karakterini canlandıran Selena Gomez, Instagram hesabında yeni dövmesini paylaştı. Kendisi için önemli olayların dövmesini yaptıran 27 yaşındaki şarkıcının boynuna yapılan dövmenin Rare albümünün ismini taşıdığı görüldü. Türkçe anlamı nadir-ender olan Rare 13 şarkılık yeni albümünü temsil ediyor.

Rare'in anlamı hakkında Spotify’a konuşan Gomez, “Dinleyicilerim için yapabileceğim varsa onlara değerli, ender ve önemli olduklarını söylemektir. Bu isim benim için çok önemliydi. Onu duyar duymaz, işte albümümün ismi, dedim” ifadelerini kullandı.

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Mirror’da yer alan habere göre Gomez, dövmeyi yaptırmasının hemen ardından çekilen videoyu paylaşırken dövme sanatçısına da atıfta bulundu. New Yorklu dövmeci Bang Bang’in Rihanna ve Adele’in de dövmelerini yaptığı biliniyor.

Ünlü şarkıcının geçen hafta paylaştığı klip çekimlerinin kamera arkası görüntülerinde, böbrek ameliyatının tarihini dirseğine yazdırdığı ortaya çıkmıştı.

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