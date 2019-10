Selena Gomez'in yeni şarkısı Lose You to Love Me tartışmaları alevlendirdi

Selena Gomez 2019 yılında çıkardığı ilk solo single projesi olan Lose You To Love Me'yi (Beni Sevmen için Seni Kaybetmem Gerekti) paylaştı.

"SİZ OLMADAN YAPAMAZDIM"

27 yaşındaki şarkıcı özellikle sağlık problemleriyle dolu bir yılın ardından çıkan şarkısı için hayranlarına “İyi ve kötü zamanlarımda yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Siz olmadan bunu yapamazdım ve sizinle yeni bir maceraya başlamak için sabırsızlanıyorum” mesajı verdi.



"HAYATIMDAKİ OLAYLARDAN İLHAM ALDI"

Gomez'in "Bu şarkı son albümümden sonra hayatımda gerçekleşen olaylardan ilham aldı" sözleri Justin Bieber tartışmalarını alevlendirdi.

Thank you all for standing by my side through the highs and lows. I couldn’t do it without you all and I can’t wait to start my next adventure with you. 🖤 Lose You To Love Me is out now. #ShotOniPhone #LoseYouToLoveMe pic.twitter.com/WJG0Y1Fpik