Selena Gomez'in yeni şarkısı Lose You to Love Me tartışmaları alevlendirdi

ABD’li pop yıldız Selena Gomez klibi baştan sona iPhone çekilen yeni şarskısı Lose You to Love Me (Beni Sevmen için Seni Kaybetmem Gerekti) şarkısıyla gündemde. Sözleri Justin Bieber'a mesaj olarak yorumlanan ve 24 saatte 21 milyondan fazla izlenme sayısına ulaşan şarkının Hailey Bieber'ı sinirlendirdiği konuşuluyor.

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24.10.2019 - 11:49 Son Güncelleme : 24.10.2019 - 11:52

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Selena Gomez 2019 yılında çıkardığı ilk solo single projesi olan Lose You To Love Me'yi (Beni Sevmen için Seni Kaybetmem Gerekti) paylaştı.

"SİZ OLMADAN YAPAMAZDIM"

27 yaşındaki şarkıcı özellikle sağlık problemleriyle dolu bir yılın ardından çıkan şarkısı için hayranlarına “İyi ve kötü zamanlarımda yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Siz olmadan bunu yapamazdım ve sizinle yeni bir maceraya başlamak için sabırsızlanıyorum” mesajı verdi. 

"HAYATIMDAKİ OLAYLARDAN İLHAM ALDI"

Gomez'in "Bu şarkı son albümümden sonra hayatımda gerçekleşen olaylardan ilham aldı" sözleri Justin Bieber tartışmalarını alevlendirdi.

ZEHİRLİ AŞKA VEDA

7 yıl boyunca bir dargın bir barışık ilişki yürüten ve Jelena olarak markalaşan eski çiftin hayranları Selana'nın bu şarkı ile zehirli aşkına veda ettiğini, şarkınının isminin ve sözlerinin net bir mesaj olduğunu savundu. 

GÖZLER HAİLEY BIEBER'IN ÜZERİNDE

Parça yayınlandıktan sonra gözler Hailey Bieber'a çevrildi ve tam 20 dakika sonragelen Instagram paylaşımı olay oldu. Geçen yıl Justin Bieber ile New York'ta evlenen ve 3 hafta önce de düğün yapan Hailey Baldwin Bieber'ın Summer Walkers’ın I’ll Kill You (Seni Öldürürüm) isimli şarkısının ekran görüntüsünü paylaşması Gomez'e mesaj hatta tehdit olarak yorumlandı. 

21 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

"Çok kolaymış gibi iki ayda bizden vazgeçtin" sözleriyle gündem olan şarkının baştan sona iPhone 11 Pro çekilen klibi YouTube'da 24 saatte 21 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

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