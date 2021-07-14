Selena'nın Selin'i Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı

Bir dönemin sevilen dizisi Selena'da canlandırdığı Selin karakteri ile tanınan Cansu Demirci'nin gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Bir arkadaşıyla fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan Cansu Demirci tekrar gündeme geldi. Peki Cansu Demirci kimdir, kaç yaşında ve nereli?

14.07.2021 - 11:27

Selena'nın Selin'i Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı

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Bir dönemin fenomen dizilerinden olan Selena dizisinin Selin’i Cansu Demirci, bir süredir ekranlarda yoktu. 

Bremen Üniversitesi'nde eğitim gören Cansu Demirci, hayatını eğitimi için gittiği Almanya'da sürdürüyor. İletişim eğitimi alan Demirci’nin oyunculuğa geri dönüp dönmeyeceği ise bilinmiyor.

CANSU DEMİRCİ KİMDİR?

25 nisan 1992’de İstanbul’da doğan Cansu Demirci, lise eğitimini St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'nda aldıktan sonra bale eğitimine de başladı.

2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2018 yılında, Almanya'da Bremen şehrinde Jacobs Üniversitesi yükseklisans eğitimini tamamladı.

Sihirli Annem adlı dizide konuk oyuncu olarak oyunculuğa başlayan Cansu Demirci, Selena adlı dizide 52. bölüme kadar canlandırdığı Selin Aykar rolü ile geniş kitlelerce tanındı.

Şu an yurt dışında sosyal medyadan uzak bir şekilde yaşamını sürdüren Demirci oyunculuğu şimdilik bırakmış gibi görünüyor.

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