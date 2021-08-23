Selin Ciğerci kararını ihlal eden Deniz Akkaya cezaevine girdi

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, eski manken Deniz Akkaya ile arasında yaşanan tartışmanın ardından İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak Akkaya hakkında tedbir kararı almıştı.

Akkaya’nın konuşmalarına devam etmesinin sonrasında Ciğerci, Akkaya’nın tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden mahkemeye başvurdu.Başvuruyu değerlendiren mahkeme, tedbir kararını ihlal ettiği tespit edilen Akkaya’yı 3 gün zorlama hapsine çarptırdı. Akkaya’nın avukatı aracılığıyla sunduğu itiraz dilekçesi mahkeme tarafından reddedildi.

AKKAYA 3 GÜN CEZAEVİNDE KALACAK

Zorlama hapsine çarptırılan Akkaya, sabah saatlerinde Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Burada işlemleri tamamlanan Akkaya, polis ekipleri eşliğinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Dosya üzerinden infaz işlemleri tamamlanan Akkaya, 3 günlük zorlama hapsi için tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza infaz Kurumu’na gönderildi.

PERŞEMBE SABAHI TAHLİYE OLACAK

Akkaya'nın cezaevine girmesinin ardından açıklama yapan avukat Muhammet Fatih Taşçı, “Müvekkil 6284 Sayılı Yasa gereğince 3 gün zorlama hapsine çarptırıldı. Karar temyiz ve istinaf incelemesinden geçmeksizin kesinleşti. Biz bu karara karşı temiz yoluna başvuracağız fakat yapacağımız bu başvuru kararının infazını durdurmayacağı için müvekkilim teslim oldu. Üç gün cezaevinde kalacak, perşembe sabahı tahliye olacak” ifadelerini kullandı.