Selin Şekerci, Instagram hesabından HOŞÇAKAL BABA! başlığıyla duygusal bir paylaşımda bulundu. 30 yaşındaki oyuncu İzmir Adnan Menderes Havalimanı yer bildirimiyle paylaştığı babasının fotoğrafının altına şunları yazdı:

HOŞÇAKAL BABA!

Bana kattığın her şey için çok teşekkür ederim. Hepsi için. Dönüp bakınca ne çok şey sayende oldu biliyor musun? Bilmiyorsun. Bil diye; sayende oyuncu oldum, çünkü herkes içimdekini görsün görsün de beni sevsin, sev istedim. Sayende güçlü bir kadın oldum bütün korkularımla baş edebilmeyi, tüm tokatlara hazırlıklı olmayı, yere düştüğümde yerden kalkmayı nasıl becereceğimi öğrendim.

Öfkeyi, yerle bir etmeyi, ettikçe parçalananı ağlayarak izlediğimde öğrendim. Ve sana benzemekten korktuğum için bunlardan nasıl kurtulacağımı öğrendim. Sakinliği öğrendim. Nefretin aslında sevgiyle ne kadar güçlü bir bağı olduğunu öğrendim. Seni ararken her kız çocuğu gibi yanlış kapıları çalıp, eşiklerden geçip, o hanelerdeki bir kaç iyi adamdan AŞKIN aslında ne ‘OLMADIĞINI’ öğrendim. Ne olduğunu hala öğrenemedim ama. Ele avuca sığamadım çünkü, dokunmaya çekinip, gururdan kaçtığımdan. Çünkü çünküsünü sen daha iyi biliyorsun. O iki parmağında tuttuğun sigaradan arta kalan başparmağını çenene dayayıp gözlerini kısışını o yakışıklı ama mağrur bakışını hiç unutmadım, unutmayacağım. Bugün sana ilk defa gerçekten hoşçakal dedim. Gözlerini elimle kapadığımda, son suyunu sonsuzluğa uyuyan bedenine döktüğümde, toprağını attığımda seninle gerçekten vedalaşmayı öğrendim. Yıllardır yaptığımı sandığımı ama asla yapamadığımı.. Ve en önemlisi seni affetmeyi öğrendim. Huzurla uyu. Kontes Kızın.

SELİN ŞEKERCİ KİMDİR?

Selin Şekerci, 1 Haziran 1988 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da doğdu. Annesi ve babası o 5 yaşındayken boşandı.8 yaşına kadar bale eğitimi aldı. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. Annesinin ısrarı ve yardımları ile tiyatro kursuna gitti. Önce İzmir'de özel bir tiyatroda çocuk oyunlarında oynadı. Ardından İzmir Devlet Tiyatrosu'nda yer aldı. Daha sonra 2006 yılında 18 yaşındayken İstanbul'a geldi ve dizilerde, reklamlarda oynamaya başladı. Bugün 30 yaşında olan Selin Şekerci kariyerine şu dizileri ve filmleri sığdırdı: Kavak Yelleri, Melekler Korusun, Leyla ile Mecnun, İzmir Çetesi, Ay Büyürken Uyuyamam Leyla, Benim İçin Üzülme Irmak, Kaçak Gelinler, Acı Aşk, Rengarenk / Kaçın Kurası



Kavak Yelleri, Melekler Korusun, Leyla ile Mecnun, İzmir Çetesi, Ay Büyürken Uyuyamam Leyla, Benim İçin Üzülme Irmak, Kaçak Gelinler, Acı Aşk, Rengarenk / Kaçın Kurası

