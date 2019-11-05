Selma Blair'den kemoterapi sonrası paylaşım

Amerikalı oyuncu Selma Blair, kemoterapi sonrası kısa ve beyaz saçlı halini sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı. 47 yaşındaki oyuncu, geçen ay MS (Multiple Skleroz) hastalığı nedeniyle beyin ve omuriliğini etkileyecek ağır bir kemoterapi sürecine gireceğini açıklamıştı.



MS hastalığı teşhisi konulmasından bu yana hastalıkla ilgili tedavi sürecini sosyal medya takipçileriyle paylaşmaktan çekinmeyen Blair, tedavi öncesi saçlarını kazıtarak kendini ve oğlunu saçlarının dökülmüş haline hazırlamıştı.



Kemoterapi sonrası bir miktar uzayan saçlarının beyazlığından rahatsız olup saçlarını kahverengiye boyadığını söyleyen Blair, bu şekilde sadece kafa derisini boyadığını fark etmesiyle boyadan vazgeçtiğini ve saçlarını beyaz bıraktığını, boyamak için saçlarının uzamasını beklediğini belirtti.



"VÜCUDUMUN KONTROLÜNÜ KAYBEDECEĞİM İÇİN AĞLADIM"

Ünlü oyuncu, nisan ayında Los Angeles sokaklarında bastonuyla yürürken görüntülenmişti. Ahşap masaj terapisine giden Blair, terapide çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.



Yedi yaşında bir oğlu olan ünlü oyuncu, hastalığını geçen yıl açıklamış, “Doktor teşhisi koyduğunda ağladım. Panikten kaynaklanan gözyaşları değildi. Kontolünü kaybedeceğim bir vücudum olacağını bildiğim için akıttığım gözyaşlarıydı onlar” demişti.



Teşhis konduktan sonra uzun bir süre gözlerden uzak kalan Blair, 2019 Oscar töreni için düzenlenen partide de şık kıyafeti ve ona uyumlu bastonuyla kırmızı halıdaydı.