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Türkiye'nin ilk vampir dizisi Yaşamayanlar için geri sayım başladı. Yeni haftada seyirciyle buluşacak olan dizide rol alan Selma Ergeç, "Vampir olmak ister miydiniz?" sorusuna "İstemezdim çünkü vejetaryenim" diyerek yanıt verdi.



Hürriyet'e konuşan 39 yaşındaki Ergeç, "Vampirlere inanır mısınız?" sorusunu ise şu sözlerle yanıtladı: "Vampir kavramının insanların belirli arzuları üzerinden yarattıkları bir fantezi olduğunu düşünüyorum. Mesela uçabiliyorlar, uçma arzusu içgüdüsel bir arzu. Ölümsüzlük öyle... Ve güç, yenilmez olmak... Çoğu vampir mitinde tabuta giriyorlar ama bazı hikâyelerde uyumuyorlar, dinlenemiyorlar, kaçamıyorlar... Yani uçabilirsin, ölümsüz olabilirsin, herkesten hızlı ya da zeki olabilirsin ama bunun karşılığı güneşe çıkamamak, uyuyamamak, dinlenememek gibi bedeli çok yüksek şeyler."

