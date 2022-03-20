Semiha Yankı'ya 'kasten basit yaralama'dan ceza

İzmir'de 'Anıl Petek' adıyla tanınan trans şarkıcı Anıl Şişman, geçen yıl 22 Nisan'da, şarkıcı Semiha Yankı (64) tarafından darbedilerek, hakarete ve tehdide uğradığını ileri sürerek, avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Yankı da darbedilip, hakarete uğradığı gerekçesiyle Şişman hakkında suç duyurusunda bulundu.



Yankı hakkında 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından 5 yıl hapis, Şişman için ise 'basit yaralama'dan 1 yıla kadar hapis istemiyle Çeşme 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

ARALARI BOZUKMUŞ



İddianamede, Şişman'ın 10 yıldır tanıdığı Yankı ile aralarının son zamanlarda bozulduğu ve konuşmadıkları belirtildi.



Yankı'nın olay günü cinsel kimliği nedeniyle tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu öne süren Şişman'ın "Olay günü yolda yürürken Semiha Yankı arabasını durdurup, bana 'Sen 1 dakika buraya gelsene' diyerek küfretti. Bunun üzerine 'Abla sen neden bahsediyorsun' diyerek elini öpmek için arabaya yaklaştım. Yaklaşınca sol gözüme tokat attı, saçımdan tutup, beni aracın içine çekmeye çalıştı. Bana küfürler edip 'Ben Semiha Yankı'yım, seni burada yaşatmam' dedi. Kendisinden şikayetçiyim" sözleri yer aldı.

"GÖĞÜS KISMIMDA YARALANMALAR OLDU"



Yankı'nın ifadesinde Şişman ile aralarının bozuk olduğunu belirterek, 8 senedir tanıdığını, Şişman'ın cinsel kimliğini sosyal medya hesabından paylaşmasını istediğini ancak kendisinin reddettiğini, bunun üzerine aleyhinde sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığını söylediği aktarıldı.



Yankı'nın, "Olay günü aracımla seyir halindeyken, 'Sen o lafları kime söyledin' dedim. Bana 'Ay sen neden üzerine alınıyorsun' diyerek karşılık verdi. O an sol elimi tuttu. Elimi kurtarmaya çalıştım. İki eli ile göğsüme doğru yapıştı. Göğüs kısmımda yaralanmalar oldu. Kendisinden şikayetçiyim" dediği belirtildi.

İNDİRİM UYGULANDI, PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ



Davanın 8 Mart'taki 2'nci duruşmasında karar çıktı. Karar açıklanırken, ortada tehdit ve hakarete ilişkin somut delil olmadığı gerekçesiyle Yankı'ya beraat verildi. 'Kasten basit yaralama' suçundan önce 120 gün hapis cezasına çarptırıldı. 'Haksız tahrik' ve 'iyi hal'den ceza, 75 güne indirildi.

Yankı'nın cezası günlüğü 20 liradan paraya çevrilip, 1500 lira ödemesine hükmedildi. Son olarak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Aynı suçlamalarla yargılanan Şişman hakkında da aynı ceza verildi. Şişman'ın avukatı Yankı'ya verilen cezayı az bulup, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

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