Senem Kuyucuoğlu'dan kız arkadaşı ile fotoğraf

Tescilli güzel Senem Kuyucuoğlu yarı Rus yarı İranlı sevgilisi Medis Mir ile ayrıldıktan sonra tenisçi Yasemin Ada Börü'yle yeni bir aşka yelken açmıştı.

Yasemin Ada Börü ile birliktelik yaşayan Senem Kuyucuoğlu, sosyal medya sayfasını aktif kullanmasıyla ve paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor.



Senem Kuyucuoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda, bir ev ortamında sarmaş dolaş oturan çift dudak dudağa oldukları kareyi sevenleriyle paylaştı.



'HAYATIM ALT ÜST OLDU'



Geçtiğimiz aylarda bir programa konuk olan Senem Kuyucuoğlu, Türkiye'de ve Amerika'da modellik yaptığı dönemde basına servis edilen görüntülerinin çok konuşulması hakkında açıklama yaparak, 'Hayatım alt üst oldu. Kendi hayatımı kendi ellerimle mahvettim' demişti.



Görüntülerin en yakın arkadaşı tarafından afişe edildiğini belirten Kuyucuoğlu, 'Bu kadar şeyi saklayıp, bir anda kendimi odak noktası olarak buldum. Bu çok rencide ediciydi' demişti.





SENEM KUYUCUOĞLU KİMDİR?

1990'da İzmir'de doğan Senem Kuyucuoğlu modelliğe 14 yaşında başladı.

2006 yılında, Deniz Akkaya ile Top Model Türkiye yarışma programına katıldı ve burada ikinci oldu.

2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasında 'Türkiye'nin en iyi modeli' seçilen Kuyucuoğlu, aynı yıl düzenlenen Best Model of the World yarışmasına Türkiye adına katıldı ve burada da 'Dünyanın en iyi ikinci modeli' seçildi.

Senem Kuyucuoğlu, modellik yarışmalarında elde ettiği derecelerin ardından kariyerine devam etti. Çeşitli defile ve organizasyonlarda yer aldı.

2009'un Mart ayında Fashion One TV'nin ekran yüzü olan Kuyucuoğlu, yine aynı kanalda 'Moda Polisi' adlı moda programını sundu.

Nisan 2009'da katıldığı Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan Senem Kuyucuoğlu, Türkiye'yi Kâinat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) temsil etme hakkını elde etti.

24 Ağustos 2009'da Bahamalar'da yapılan Kâinat Güzellik Yarışması öncesi rahatsızlanan Kuyucuoğlu, Türkiye'yi temsil etti; ancak dereceye giremedi.

