Tescilli güzel Senem Kuyucuoğlu yarı Rus yarı İranlı sevgilisinden ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açmıştı.



Senem Kuyucuoğlu, sosyal medya sayfasını aktif kullanmasıyla ve paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor.



Senem Kuyucuoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda, bir ev ortamında sarmaş dolaş oturan çift dudak dudağa oldukları kareyi sevenleriyle paylaştı.



'HAYATIM ALT ÜST OLDU'



Geçtiğimiz aylarda bir programa konuk olan Senem Kuyucuoğlu, Türkiye 'de ve Amerika'da modellik yaptığı dönemde basına servis edilen görüntülerinin çok konuşulması hakkında açıklama yaparak, 'Hayatım alt üst oldu. Kendi hayatımı kendi ellerimle mahvettim' demişti.



Görüntülerin en yakın arkadaşı tarafından afişe edildiğini belirten Kuyucuoğlu, 'Bu kadar şeyi saklayıp, bir anda kendimi odak noktası olarak buldum. Bu çok rencide ediciydi' demişti.