Şener Şen ve Ezgi Mola'dan aşı çağrısı

Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için sinema sanatçıları Şener Şen ve Ezgi Mola'nın yer aldığı kamu spotları hazırlandı.

23.06.2021 - 07:12 | Son Güncelleme : 23.06.2021 - 07:37

Şener Şen ve Ezgi Mola'dan aşı çağrısı

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Covid-19 aşılamasının yaygınlaşması için ünlü isimler de elini taşın altına koydu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Covid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, Şener Şen ve Ezgi Mola'nın vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Şener Şen, spotta "Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için, normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın" ifadesini kullandı.

Ezgi Mola da vatandaşlara "Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz birçok şeyi pandemi döneminde yaşadık. Ancak filmin sonunu değiştirmek bizim elimizde. Aşımızı olalım, hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim" diye seslendi.

Videolarda ayrıca "Hepimiz biliyoruz ki salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu, dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Tedbirler ve aşıyla Covid-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kamu spotlarının televizyon kanallarında da gösterileceği öğrenildi.

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