Şener Şen ve İlyas Salman barıştı

Bir süredir küs oldukları bilinen iki usta oyuncu Şener Şen ile İlyas Salman barıştı. Barışma fotoğrafını Salman sosyal medya hesabında paylaştı.

Haberler 24.01.2022 - 10:00

Şener Şen ve İlyas Salman barıştı

Aralarının açık olduğu bilinen sinemanın iki usta oyuncusu  ile İlyas Salman barıştı. Birlikte, Banker Bilo, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo, Şekerpare ve Çöpçüler Kralı gibi Yeşilçam'ın fenomen filmlerinde yer alan ikili, küslüğü sonlandırdı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Şener Şen, İlyas Salman'ı evinde ziyaret etti. Şen ile çekildikleri fotoğrafı Instagram'dan ve Twitter’dan paylaşan Salman, "Kırk altı yıllık dostum gelmiş" diye yazdı.

İki oyuncu, Salman'ın ödüllerinin önünde gülümseyerek poz verdi.

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