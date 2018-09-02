Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar (26), uzun üsredir aşk yaşadığı model ve oyuncu sevgilisi Bruna Marquezine (23) ile Paris’te aşk tazeliyor.
Eyfel Kulesi’nin önünde poz veren çift, fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Neymar “Seni seviyorum. Burası Paris!” derken, Marquezine ise aşkını “Seni Eyfel’den bile çok seviyorum” sözleriyle dile getirdi.
“Seni Eyfel’den bile çok seviyorum” (Neymar & Bruna Marquezine)
Yaşam
Dünyaca ünlü futbolcu Neymar, sevgilisi Bruna Marquezine ile olan fotoğrafını romantik sözlerle yayınladı.
Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar (26), uzun üsredir aşk yaşadığı model ve oyuncu sevgilisi Bruna Marquezine (23) ile Paris’te aşk tazeliyor.