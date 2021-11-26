Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde’de duygu dolu anlar: Kayıp çocukları bir günde buldu

Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde, kayıpları bulmaya devam ediyor.

Mükerrem Demir, 20 Kasım’da evden kaçan 14 yaşındaki kızı Ceren’i bulmak için Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programına katıldı.

Mükerrem Demir; kızının en son Azra ismindeki arkadaşını evine bırakmak için çıktığını ve geri dönmediğini dile getirdi. O günden beri kayıp olan 14 Yaşındaki kızını bulmak için Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde’ye başvuran Mükkerrem Demir, kızına kavuşabilmek için yardım talebinde bulundu.



CANLI YAYINDA KIZINA KAVUŞTU



Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde ekibi yaptığı araştırma sonucu; 14 yaşındaki Ceren ile 15 yaşındaki Azra’nın izini Gaziantep’te buldu. İki arkadaşı İstanbul’a getiren program ekibi, büyük bir mutluluğa da imza attı.

