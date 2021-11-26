Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde’de duygu dolu anlar: Kayıp çocukları bir günde buldu

Star’da hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Serap Paköz’ün sunduğu ‘Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde’de duygu dolu anlar yaşandı. 20 Kasım’dan beri kayıp olan kızını bulmak için ‘Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde’ programına başvuran Mükerrem Demir, aldığı müjdeli haberle sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Haberler 26.11.2021 - 17:19

Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde’de duygu dolu anlar: Kayıp çocukları bir günde buldu

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Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde, kayıpları bulmaya devam ediyor.
Mükerrem Demir, 20 Kasım’da evden kaçan 14 yaşındaki kızı Ceren’i bulmak için Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programına katıldı.

Mükerrem Demir; kızının en son Azra ismindeki arkadaşını evine bırakmak için çıktığını ve geri dönmediğini dile getirdi. O günden beri kayıp olan 14 Yaşındaki kızını bulmak için Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde’ye başvuran Mükkerrem Demir, kızına kavuşabilmek için yardım talebinde bulundu.

CANLI YAYINDA KIZINA KAVUŞTU

Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde ekibi yaptığı araştırma sonucu; 14 yaşındaki Ceren ile 15 yaşındaki Azra’nın izini Gaziantep’te buldu. İki arkadaşı İstanbul’a getiren program ekibi, büyük bir mutluluğa da imza attı.

‘Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde’, hafta içi her gün saat 13.00’te canlı yayınla Star’da ‘Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde’, hafta içi her gün saat 13.00’te canlı yayınla Star’da

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