Boşanma kararı aldığı iddia edilen ve boşanma dilekçesi sosyal medyaya düşen Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan ile dün akşam özel bir hastaneye gitti.

"SERUM ALIYOR"

Hastaneden ayrılırken görüntülenen Serdar Ortaç gazetecilere, “MS hastalığım için kan verdim. Hanım da rahatsızlandı, serum alıyor” dedi.

"AYRI EVLERDE KALMIYORUZ"



Serdar Ortaç, 27 Eylül’de boşanacakları iddialarına ise “Eylül mü? Ne bileyim abi. Yok yok. Boş verin. Ayrı evlerde kalmıyoruz” cevabını verdi. Ünlü popçunun eşi Chloe ise hastaneyi garaj kapısından terk etti.

5 DAKİKADA BİTTİ

Bu açıklamayarağmen Serdar Ortaç ve 2014 yılında evlendiği model eşi Chloe Loughnan öğlen saatlerinde boşanmak için Beykoz Adliyesi'ne geldi. Daha önce aralarında anlaşan çiftin boşanma protokolü imzaladı. Çiftin 5 yıllık evliliği 5 dakikada bitti.

ADLİYEDEN KOL KOLA ÇIKTILAR

Adliyeden kol kola çıkan Serdar Ortaç ile Chloe Lougnan kısa bir açıklama yaptı. Serdar Ortaç "Yütüremedik evliliğimizi, olmadı... Karşılıklı anlaştık, anlaşarak boşandık" dedi.

"ONU ÇOK SEVİYORUM"

Chloe Loughnan ise "Severek evlendim, severek boşandım. Onu çok seviyorum, her zaman seveceğim. Maalesef olmadı" demekle yetindi.

