Serdar Ortaç'tan Ahmet Kaya açıklaması: Binlerce kez özür diliyorum

Ahmet Kaya, Magazin Gazetecileri Derneği’nin 10 Şubat 1999’da düzenlediği 'Yılın En İyi 10 Müzik Yıldızı Yarışması' ödül töreninde linç edilmiş, ardından Türkiye'yi terk etmişti.



Kaya, ödül töreninde “Kürtçe şarkı söylemek, klip çekmek istiyorum” demiş ve üzerine Serdar Ortaç sahneye çıkıp Sibel Can’ın Padişah şarkısını “Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, padişah değil/ Atatürk yolunda tüm Türkiye/ bu vatan bizim/ ellerin değil” şeklinde yorumlamıştı. Ortaç, şarkının ardından 10. Yıl Marşı'nı söylemiş, salondaki konuklar, Ahmet Kaya’ya çatal bıçak fırlatmıştı.

"EN BÜYÜK PİŞMANLIKLARIMDAN BİRİDİR"



Kaya, yaşananların ardından yurt dışına gitmiş ve 16 Kasım 2000'de geçirdiği kalp krizi sonucu Paris’te vefat etmişti. Serdar Ortaç, katıldığı Katarsis adlı YouTube programında geçmiş olayla ilgili açıklama yaparak pişman olduğunu dile getirdi. Ortaç şunları söyledi:



“O sahnede olmaktan pişmanım. O grubun içinde o anı yaşamaktan pişmanım. Allah benim belamı versin o gün orada olduğum için… Herkes diyor ki, ‘çatal attın’. Hiçbir şey atmadım. Orada marş oku dediler. Binlerce kez özür diliyorum bütün Ahmet Kaya hayranlarından. En büyük pişmanlıklarımdan biridir rahmetlinin bu yaşadıklarına alet olmak. Allah benim belamı versin…” dedi.