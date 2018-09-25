8 Eylül'de ABD Açık Tenis Turnuvası'nın finalinde hakemle tartışmasıyla gündeme gelen Serena Williams, yakın arkadaşı olan Düşes Meghan'ın kendisine destek olduğunu söyledi.

"DAHA ÇOK GÜÇ ALIYORUZ"



ABD'li tenisçi, Düşes'le dostluğuyla ilgili şöyle konuştu: "Birbirimizi çok uzun zamandır tanıyoruz ama son dönemde birbirimizden daha çok güç aldığımızı söyleyebilirim."

23 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Williams, final maçı sırasında tribündeki antrenöründen taktik almakla suçlanmış, hakemle tartışmış ve kadın olduğu için kendisine haksızlık yapıldığını iddia etmişti.



Naomi Osaka, Serena Williams'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.