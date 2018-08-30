Tenis yıldızı Serena Williams, 1 Eylül’de bir yaşına girecek kızı Alexis Olympia için bir doğum günü partisi düzenlemeyeceklerini açıkladı.

EŞİYLE BİRLİKTE KARAR ALDI



36 yaşındaki sporcu, bir basın toplantısında eşi Alexis Ohanian’la böyle bir karar aldıklarını belirterek, “Olympia doğum günlerini kutlamayacak. Bizler Yehova’nın Şahitleri inancına sahibiz ve kutlama yapmayız” açıklamasında bulundu.

"BENİM İÇİN ÖNEM TAŞIYOR"



Geçtiğimiz yıl Vogue dergisine verdiği bir röportajda dini inancıyla ilgili konuşan Williams, “Yehova’nın Şahidi olmak, benim için önem taşıyor. Gereklerini tam anlamıyla yerine getirmiş sayılmam ama yönelmeye çalışıyorum” sözleriyle dikkat çekmişti.



Yehova’nın Şahitleri nedir?



Üçlü Birlik karşıtı inançları dolayısıyla ana akım Hristiyanlıktan ayrılan bir Hristiyan mezhebi.