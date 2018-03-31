Serenay Sarıkaya: Her şeye hazırlıklıyım

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında düzenlenen moda şovları, meraklılarıyla buluşmaya devam ediyor. Sanat ve cemiyet dünyasının ünlü simaları, önceki gün gerçekleşen Sudi Etuz defilesine ilgi gösterdi.

Etkinliği izleyen Serenay Sarıkaya, “Bu atmosfer çok güzel ama podyumu özlemedim, oyunculuğu seviyorum” dedi. Kerem Bürsin’le birlikte olan oyuncu, evlilik soruları üzerine, “Bu konularda planlı gitmeyi seven biri değilim ama her şeye de hazırlıklıyım” şeklinde konuştu.

"KEMAL HENÜZ ALEYNA'YI ARAMADI"

Defileye katılan Ahu Yağtu, “İşim gereği modayı yakından takip ediyorum” sözlerinin ardından Aleyna Tilki hayranı olan oğlu Kemal’le ilgili, “Aleyna’nın cep telefonu numarasını aldı ama henüz aramadı. Yakında konseri varmış, belki gidebiliriz” açıklamasını yaptı.



NEBAHAT ÇEHRE'DEN İMİRZALIOĞLU YORUMU





Şıklığıyla göz dolduran Nebahat Çehre ise, ‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’ dizisinde oynayan Kenan İmirzalıoğlu için, “Çok beğendim, role güzel oturmuş” dedi.