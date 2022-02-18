Serenay Sarıkaya: Kendi meselesini çözmüş insanlar kendileriyle barışıktır

Şu sıralar Alice Müzikali ile yeniden seyirci karşısında olan Serenay Sarıkaya, “Gördüğünde gözünü alamadan baktığın şey ne?” sorusuna "Bazı insanlar vardır, kendi meselesini çözmüştür,kendiyle barışıktır bu beni çok etkileyen bir şey oluyor" diyerek yanıt verdi.

Haberler 18.02.2022 - 12:12

Serenay Sarıkaya: Kendi meselesini çözmüş insanlar kendileriyle barışıktır

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İbrahim Selim ile Bu Gece'nin 14 Şubat Sevgililer Günü’ne denk gelen 100. bölümünün konukları Alice Müzikali’nden rol arkadaşları; Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Şükrü Özyıldız olurken Enis Arıkan da programa İspanya’dan görüntülü bağlandı.

“KENDİ MESELESİNİ ÇÖZMÜŞ İNSANLAR KENDİLERİYLE BARIŞIKTIR"

Sarıkaya, “Gözlerimin İçine Bak” bölümünde İbrahim Selim’in “Gördüğünde gözünü alamadan baktığın şey ne?” sorusuna “Ben en çok şuna hayranlık duyuyorum ve gerçekten öyle bir şey gördüğüm anda da bunu anlıyorum; hani bazı insanlar vardır, kendi meselesini çözmüştür, kendini çok iyi tanıyordur, kendiyle barışıktır ve o bir özgüven getirir. Hatta bu gözünde bir ışık, bir enerji oluşturur. Yani o kişiyi gördüğünde onu bilirsin ve o ışık seni çok uzaktan dahi olsa çarpar. Ne kadar güzel dersin hani daha hiç konuşmadan da ruhunu güzel bulursun, anlarsın. Bu beni çok etkileyen bir şey oluyor ve böyle insanları seyrederken gözümü alamıyorum” yanıtını verdi.

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