Serenay Sarıkaya yeni filmi için şan dersine başladı

Yeni filminde acıların kadını olarak bilinen Bergen’i canlandıracak olan Serenay Sarıkaya, özel bir hocadan şan dersleri almaya başladı.

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Fi'de canlandırdığı Duru karakterinden sonra Alice müzikalindeki performansıyla beğeni toplayan Serenay Sarıkaya bu kez beyazperdede izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki oyuncu, ‘acıların kadını’ olarak bilinen şarkıcı Bergen’in hayatını konu alan filmde başrolü üstlenecek.

STÜDYOYA GİRMEYE İKNA OLDU

Bu yaz çekimlere başlanması planlanan film için Sarıkaya, çalışmalarına hız verdi. Sesinin güzelliğiyle bilinen Sarıkaya, filmde Bergen’in Acıların Kadını, Sen Affetsen Ben Affetmem, Yıllar Affetmez gibi unutulmaz şarkılarını seslendirecek.

Bugüne kadar gelen albüm tekliflerini reddeden oyuncu, film için stüdyoya girmeye ikna oldu. Özel bir hocadan şan dersi almaya başlayan Sarıkaya’nın rolü için çok heyecanlı olduğu öğrenildi.

BERGEN RÜYA PROJEM

Serenay Sarıkaya geçen sene bir dergiye verdiği röportajda yeni filmi için şunları söylemişti: Bergen ile yatıp Bergen ile kalkıyorum. Rüya projem. Hakikaten benim kariyerimde çok önem verdiğim bir iş bu. O yüzden hiçbir şeyin aceleye gelmesini istemiyoruz. Bu projeyi hakkıyla gerçekleştirmeyi çok istiyoruz. Daha emin adımlarla, içimize sindire sindire ilerliyoruz.

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