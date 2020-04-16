Serenay Sarıkaya'dan Medcezir paylaşımı (Yeniden Star'da)

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy, Hazer Ergüçlü, Barış Falay, Taner Ölmez gibi isimlerle birlikte rol aldığı Medcezir dizisi Star TV'de yeniden seyirciyle buluşacak.



"Dönüyoruz" diyen Sarıkaya sosyal medya mesajında şu ifadeleri kullandı: "Medcezir yıllar sonra ilk defa aynı gün ve saatinde yeniden başlıyor. Medcezir yıllar sonra ilk defa aynı gün ve saatinde yeniden başlıyor"



Medcezir 17 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında olacak.



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