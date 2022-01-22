Serenay Sarıkaya'dan saldırı sonrası ilk açıklama

Serenay Sarıkaya evine giderken saldırıya uğraması hakkında sessizliğini bozdu. Sarıkaya "Daha önce ofisime saldırdı ama evime kadar gelip böyle ciddi şeyler yapacağını düşünmemiştim" dedi.

Haberler 22.01.2022 - 11:56

Serenay Sarıkaya'dan saldırı sonrası ilk açıklama

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Serenay Sarıkaya'ya saldırı girişimi

Serenay Sarıkaya'ya saldırı girişimi

Evinin önünde geçtiğimiz akşam saldırıya uğrayan , dün Maslak'ta görüntülendi. 29 yaşındaki oyuncunun yaşanan olaydan dolayı bir hayli keyifsiz olduğu gözlendi.

"UMARIM İLERİ GİTMEDEN HALLOLUR"

Sarıkaya konuyla ilgili "Çok uzun zamandır yakın çevreme ve bana tehdit oluşturacak hareketlerde bulunuyor. Ofise de saldırmıştı aynı kişi. Evime kadar gelip böyle ciddi şeyler yapacağını düşünmemiştim açıkçası. Şikayet ettik umarım daha ileri gitmeden hallolur" dedi.

"YARDIMCIMA DA SALDIRDI"

Saldırganı tanımadığını söyleyen Seranay Sarıkaya, "Ofis arkadaşlarımı da korkuttu o gün, araçlara da zarar verdi. Ofisteki insanlara baya korku dolu anlar yaşattı. Dün de yardımcım Fatih Bey'e saldırdı, arabaya saldırdı. Şikayetçi oldum, Fatih Bey de oldu. Bugün tekrar görüşmeye gideceğiz halledeceğiz inşallah" diye konuştu. Sarıkaya, saldırı sırasında oluşan maddi hasarın önemli olmadığını sözlerine ekledi.

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