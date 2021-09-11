Serenay Sarıkaya'dan Umut Evirgen iddialarına yanıt

Oyuncu Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen ile birliktelik yaşadığı iddialarına yanıt verdi. Sarıkaya, "Bunlar sadece iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan sıkıldım" diyerek beraberliği yalanladı.

11.09.2021 - 17:35

Serenay Sarıkaya'dan Umut Evirgen iddialarına yanıt

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Serenay Sarıkaya (29), önceki akşam Etiler'de görüntülendi.

Bir dönem Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun'la aşk yaşayan Umut Evirgen ile birlikte olduğu iddia edilen Sarıkaya, gazetecilerin "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu karşısında konuyla ilgili açıklama yaptı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sarıkaya,"Yok arkadaşlar, öyle bir şey demeyelim. Sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" diye konuştu.

Sarıkaya, "Yeni işlerim başlıyor, o yüzden çok heyecanlıyım" dedi.

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