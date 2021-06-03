Serenay Sarıkaya'nın sunucu Pınar Ergüner'e açtığı davada karar

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, tazminat talebini kısmen kabul ederek davalı Pınar Ergüner’in, davacı Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira ödemesine hükmetti. Serenay Sarıkaya, sunucu Pınar Ergüner'e 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Sarıkaya'nın avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde 8 Temmuz 2019 tarihinde sunucu Pınar Ergüner'in kişilik haklarına saldırı ve hakkında asılsız iddialarda bulunduğunu belirtilmişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan dava dilekçesinde, 8 Temmuz 2019 tarihinde bir programda altyazı olarak "Serenay Sarıkaya hamile mi" başlıklı bir haberin çıktığı belirtilerek, şu ifadeler yer almıştı: "Haberin ardından programın sunucusu ve moderatör Pınar Ergüner, "Öyle bir şey iddia edeceğiz ki kimileri yalanlayacak" diyerek Serenay Sarıkaya'nın evli bir kulüp başkanı ile birlikte olduğunu ve ondan hamile kaldığını, kulüp başkanının çocuğu aldırmak istediği, Sarıkaya'nın çocuğu aldırmak istemediği, çocuğu aldırmazsa rezil olacağı, doktora aldırması için para teklif edildiği gibi gerçek dışı, iftira niteliğinde bir haber yayımlanmıştır."

Pınar Ergüner