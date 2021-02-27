Sergen Bayar kimdir, kaç yaşında ve nereli? (2021 Survivor yarışmacısı Sergen Bayar)

Survivor Türkiye 2021 ünlüler takımı kadrosunda yer alan Sergen Bayar kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Survivor Türkiye ünlüler takımı yarışmacısı Sergen Bayar hakkındaki işte tüm merak edilenler..

27.02.2021 - 20:35

Sergen Bayar kimdir, kaç yaşında ve nereli? (2021 Survivor yarışmacısı Sergen Bayar)

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SURVIVOR SERGEN BAYAR KİMDİR?

survivor 2021 ünlüler takımına yedeklerden giren Sergen Bayar, 26 Eylül 1998 tarihinde Balıkesir Ayvalık’ta doğdu. Aslen Ayvalıklı olan Sergen Bayar, İstinye Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda sürdürüyor.

Spor düşkünü olan Survivor Sergen’in başlıca ilgilendiği dallar; tenis, crossfit, kite, surf, street workout, artistik cimnastik, free running. Sekiz sene amatör olarak tenis oynayan yarışmacı, Enkaspor lisanslı olarak profesyonel sprinter iken bırakmış. Çok iyi derecede yüzme bilen Sergen Bayar, 18 Ocak Pazartesi günü Survivor ünlüler takımına dahil oldu.

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