Serkay Tütüncü kimdir, kaç yaşında?

Başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar ve Deniz Çakır gibi isimlerin yer aldığı final yapan Masumiyet dizisinde, İlker karakterine hayat veren Serkay Tütüncü, son zamanlarda merak edilen isimler arasında.

Dizide ünlü işadamı İlker Ilgaz'ı canlandıran Serkay Tütüncü dizinin ilk bölümünden final bölümüne kadar sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

İlk olarak Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Serkay Tütüncü, oyunculuk kariyerine 2018 yılında yayınlanan İnsanlık Suçu dizisiyle başladı.

"Masumiyet" dizisinin setinde tanıştığı Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan yeni bir aşka yelken açtı.

Sosyal medyadan birlikte paylaşımlar yapan ikili sevenleri tarafından begeni yağmuruna tutuluyor.

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?



7 Şubat 1991 tarihinde İzmir Tire’de dünyaya gelen Serkay Tütüncü Eğitimini Ege Üniversitesi’nde tamamladı. İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor takımlarında forma giydi.



Serkay Tütüncü, Survivor'ın 2016 sezonunda Gönüllüler ekibine dahil oldu. Survivor ardından oyunculuk kariyerine adım attı. 2018 yılında yayınlanan İnsanlık Suçu dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı.



Ardından Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Volkan karakterini, sonrasında Bay Yanlış dizisinde Ozan karakterini canlandırdı. Serkay Tütüncü, Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ gibi usta isimlerin de kadrosunda yer aldığı Masumiyet dizisinde İlker karakterini canlandırıyor.