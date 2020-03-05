Serra Yılmaz’dan corona virüs açıklaması: Perişanız

İtalya’da yaşayan ünlü oyuncu Serra Yılmaz, corona virüs’ün İtalya’da da görüldüğüyle ilgili İtalyanca bir tweet attı. Bunun üzerine bir takipçisi Serra Yılmaz’a, “Umarım sizler iyisinizdir Serra Hanım. Aklım sizde. Hepimize geçmiş olsun” dedi. Yılmaz ise durumun vehametini verdiği cevapla gösterdi:



“Valla bizim sektör battı. 03/04’e dek tiyatro sinema her şey durdu. Perişanız. Ama her şey göreceli hayatta. Sınır geçmeye uğraşan bir sığınmacı da olabilirdim.”



İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen ve kısa sürede başka ülkelere de yayılan yeni tip corona virüsten dünya genelinde şu ana kadar 80 binden fazla kişi etkilendi. Covid-19 salgını nedeniyle 3 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti. İtalya'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 107'ye yükseldi.

OKULLARA VİRÜS TATİLİ



İtalya Eğitim Bakanı Lucia Azzolina, ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile tüm üniversitelerde eğitim-öğretime yarından itibaren 15 Mart'a kadar ara verildiğini açıkladı.



Corona virüs salgınından en çok etkilenen Kuzey İtalya'da bazı eğitim kurumları 10 gün önce kapatılmıştı.

CORONA SAHALARI DA VURDU

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), yeni tip corona virüsün (Covid-19) ülkede yayılmasının önüne geçmek için hazırlanan başbakanlık kararnamesi doğrultusunda Birinci Futbol Ligi Serie A karşılaşmalarının seyircisiz olarak oynatılacağını duyurdu.



Hükümetin 4 Mart tarihli kararnamesinin, aksi bir tarih belirtilmedikçe 3 Nisan’a kadar geçerli olduğu, İtalyan basınında bunun da Serie A’da tribünlerin 1 ay kadar kapalı kalacağı anlamına geldiği belirtildi.