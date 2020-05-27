Sertab Erener Eurovision gecesi yaşananları anlattı

Sertab Erener, Moda Tasarımcıları Derneği’nin Instagram hesabında gerçekleşen canlı yayına konuk oldu. Everyway That I Can şarkısıyla 17 yıl önce Eurovision’da birinci olan sanatçı, o geceyi, yarışmada giydiği kostümü tasarlayan Belma Özdemir’e anlattı.

"ELİMİZ AYAĞIMIZ TİTREDİ"



Sertab Erener "“İlk provada heyecandan elimiz ayağımız titredi. Kendimi hep ‘Bu bir konser’ diye rahatlatmaya çalıştım" dedi. 55 yaşındaki şarkıcı "Hep tam tersi olur ya; bizi favori göstermeye başladıkları zaman da ‘Acaba birinci olmayacak mıyız’ dedim. Bir ara umudumu kaybettim. Sıralamada aşağılara inmiştik çünkü” itirafında bulundu.

Fotoğraflar: Getty Images Turkey

"DÜNYA BASINI BEKLERKEN KULİSİ TEMİZLİYORDUM"



Erener sözlerine şöyle devam etti: “En son Belçika’nın verdiği puanla birinci olduk, sonrasını hatırlamıyorum. Her şey bitti, kulise döndük. Beni tüm dünya basını bekliyor, ben kulisi temizliyorum! Üzerime giyecek hiçbir şeyim yok, yanıma elbise almamışım. Kötü bir tane fermuarlı bir şey bulduk, onunla basın toplantısına gittim”



17 YIL SONRA YİNE BİRİNCİ



Eurovison, 2003 yılındaki yarışmanın şarkılarını sosyal medya üzerinden yeniden oylamaya sundu.O yarışmada Türkiye’ye birincilik getiren Sertab Erener, 17 yıl sonra bir kez daha birinci seçildi.