Sertab Erener'den her konsere 100 fidan

Her yıl yoğun konser programı nedeniyle sürekli sahnelerde olan Sertab Erener, bundan sonra yollarının kesiştiği kurumlar ve tüm organizatörlerin her konseri için 100 fidan dikmesini istediğini söyledi.



Bu kararı almakta geç kaldığını itiraf eden Erener, “Çocuklarımızın geleceği için her şeyden çok daha önemli olan bu hareketin çığ gibi büyümesini bütün müzisyen arkadaşlarıma ve hatta bütün ülkeye bulaşmasını canı yürekten istiyorum. Hadi nefes alacak yemyeşil bir dünya için harekete geçelim” sözleriyle bu kampanyasını duyurdu.

