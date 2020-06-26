Sertaç Şanlı ve Ece Hocaoğlu evlendi

Anadolu Efes'in yıldızı Sertaç Şanlı, Aydın Büyükşehir Belediyespor'da oynayan voleybolcu Ece Hocaoğlu ile evlendi.

26.06.2020 - 11:03

Sertaç Şanlı ve Ece Hocaoğlu evlendi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda forma giyen milli oyuncu Sertaç Şanlı, son olarak Aydın Büyükşehir Belediyespor'da oynayan voleybolcu Ece Hocaoğlu ile evlendi.

DÜĞÜNE CORONA VİRÜS ENGELİ

Instagram hesabından açıklama yayımlayan Sertaç Şanlı, "Dostlarımızla birlikte hayalimizi kurduğumuz ve bu yaz planladığımız düğünümüzü maalesef tüm dünyayı saran pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Aile arasında gerçekleştirdiğimiz nikah töreni ile imzalarımızı attık. 2021 yazına planladığımız düğünümüzde hep beraber eğlenebilmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

DÜĞÜN SALONLARI 1 TEMMUZDA AÇILIYOR

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...