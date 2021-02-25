Servet hırsızı Prenses Camilla hapse girebilir

İtalya'nın eski film yıldızı Edoardo Crociani (80) kızları Cristiana (46) ve Camilla (49) için ortak bir hesap açtı. Hesapta 165 milyon Euro vardı. Bu hesaptan 116 milyon euro çekildi. Aralarında Gauguin'in 58 milyon Euro'luk tablosu da olan servet buhar oldu. Cristiana, ablasının hesabı boşalttığını düşünerek mahkemeye başvurdu

10 YIL SÜREN SERVET SAVAŞINI KAZANDI



İtalyan Prens Carlo ile evli olan Prenses Camilla, paranın yerini söylemeyerek lüks yaşantısına devam etti. 10 yıldır iki kardeş arasında süren servet savaşını Cristiana kazandı.



Prens Carlo ve Prenses Camilla

Mahkeme, Prenses'in, kardeşine 2.3 milyon Euro tazminat ödemesi ve paralar ile taşınmaz mallardan oluşan servetin yerini söylemesine hükmetti.

"PARAYI TOPARLAYAMAM"



Prenses Camilla, zaman kazanmak için mahkemeye “Bu parayı hemen toparlamam mümkün değil" dedi. Ancak geçen yılki son duruşmada bu miktar, olası cezalardan biri olarak bildirilmişti.

İKİ AY SÜRESİ VAR



O nedenle mahkeme, Camilla'ya en fazla iki ay mühlet tanıdı. Bu süreçte parayı ödemesi ve servetin yerini söylemesi gerekiyor. Aksi takdirde hapse girecek.

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