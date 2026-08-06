Serveti ortaya çıktı, karısına sekiz haneli bir miras bıraktı

Chris Rea'nın son vasiyetinin açıklanmasıyla birlikte karısına bıraktığı büyük miktardaki miras ortaya çıktı.

Mirror gazetesinin haberine göre, "Driving Home For Christmas" adlı noel temalı bayram şarkısıyla akıllara kazınan şarkıcı, kısa bir hastalığın ardından bayram sezonundan sadece birkaç gün önce hayatını kaybetti. Chris Rea yıllar boyunca böbrek hastalıkları, diyabet ve pankreas kanseri de dahil olmak üzere birçok sağlık sorunu yaşamıştı

Mahkeme kayıtları, Chris'in vasiyetinde karısı Joan'a tam 14 milyon 435 bin 894 sterlin bıraktığını ortaya koydu. Vergiler, borçlar ve masraflar hesaba katıldığında ise bu miktar 12 milyon 63 bin 178 sterline düştü.

Son bağışı olan 12 milyon sterlini ailesine bıraktı ve vasiyetinde yakılmayı istediğini de belirtti. The Sun gazetesine göre, müziğinin gelecekte radyoda çalınmasından elde edilecek gelirler de eşine gidecek.

AİLESİNDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Chris, Joan ile gençlik yıllarında tanıştı ve 57 yıl evli kaldılar. Birlikte Josephine ve Julia adında iki kızları oldu.

Ölümünün ardından ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Şarkıcı, söz yazarı ve gitarist Chris Rea, kısa bir rahatsızlığın ardından bugün hastanede vefat etti. Eşi ve iki çocuğu adına medyaya bu öğleden sonra duyuru yapıldı." denildi.

"Sevgili Chris'imizin vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Kısa bir rahatsızlığın ardından bugün erken saatlerde hastanede, ailesinin yanında huzur içinde hayata veda etti."

"ÇOK İYİ BİR KALBİM VAR"

Ünlü şarkıcı ölümünden önce, yaşadığı sağlık sorunlarını anımsarken, "1994, inanılmaz derecede başarılı bir yıldı, Bing! Kalın bağırsakta apse, kolostomi torbası. Pankreas, onikiparmak bağırsağı, safra kesesi ve karaciğerin sol kadranını aldılar. Hepsi gitti." diyerek muzip bir açıklamada bulunmuştu.

"Bunu hiçbir zaman tam olarak atlatamadım. Tip 1 diyabet hastasıyım, her gün 34 hap almak zorundayım ve tüm bunların ardından böbreklerim de iflas etti." diyen Rea Şakayla karışık "çok iyi bir kalbim var" diye de sözlerine eklemede bulunmuştu.

Chris'e daha önce de pankreas kanseri teşhisi konulmuş ve 2001 yılında pankreası alınmıştı. Yıllar içinde yaşadığı birçok sağlık sorununun ardından 2016 yılında da felç geçirmişti.